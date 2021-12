Le Real Madrid s’apprête à être plus actif que jamais sur les deux marchés des transferts à venir que ce soit dès cet hiver ou l’été prochain. Afin de renouveler son effectif, les Merengues se lancent sur des pistes innovantes dont celle de Lovro Majer, ciblé comme étant le remplaçant parfait à Luka Modric.

Luka Modric est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football en atteste le Ballon d’Or 2018 qu’il a remporté. Mais, à 35 ans, son temps est révolu et après une belle carrière, le Real Madrid songe à le remplacer. Les Merengues pistent déjà de nombreuses cibles afin d’anticiper un départ d’envergure majeure qui pourrait bien laisser un vide énorme dans le milieu de terrain madrilène. Lui trouver un remplaçant parfait est sans doute impossible mais une piste se détache tout de même depuis plusieurs semaines. Celle-ci mène a une nouvelle star du Stade Rennais.

Selon Fichajes et AS, le prochain métronome du Real Madrid vient de débarquer en Ligue 1, au Stade Rennais, club dans lequel il commence à émerger après plusieurs semaines d’adaptation. A 23 ans, Lovro Majer semble être l’héritier désigné de Luka Modric tant en sélection qu’au Real Madrid. Le Croate attise déjà l’intérêt des plus grands avec le Bayern Munich et Manchester United. Ces deux écuries sont les principaux rivaux du Real dans ce dossier. Lovro Majer pourrait bien quitter le Stade Rennais dès l’été prochain.