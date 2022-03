Carlo Ancelotti pourrait bien vivre ses dernières heures au Real Madrid, une élimination précoce en Ligue des Champions pourrait lui être fatale mais l’Italien a un plan de secours à Manchester United.

Fragilisé par son élimination inattendue en Coupe du Roi face à l’Athletic mais aussi et surtout par l’humiliation infligée par le FC Barcelone lors du dernier Clasico (0-4), Carlo Ancelotti est proche d’une sortie définitive en fin de saison. Vainqueur in-extremis du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de Ligue des Champions, l’Italien a sauvé sa tête mais pour une courte durée. La performance des siens était médiocre et a particulièrement agacé la direction du club de la capitale espagnole qui remettrait en question sa place à la tête des Merengues. Une situation qui ne dérangerait pas forcément le technicien italien, qui aurait d’ores et déjà trouvé une porte de sortie XXL.

Selon les dernières informations révélées par ESPN, Carlo Ancelotti ne serait pas particulièrement inquiété par sa situation au Real Madrid. L’Italien est conscient de ses difficultés et de ce fait, prépare déjà sa sortie. A la recherche d’un technicien capable de remplacer Ralf Rangnick à la fin de la saison, Manchester United aurait ciblé Carlo Ancelotti. L’homme à la tête du Real Madrid serait perçu comme une garantie absolue à son poste. Son entente avec Cristiano Ronaldo serait considéré comme un plus loin d’être négligeable. Une possibilité qui séduirait fortement le principal intéressé en cas de licenciement impromptue.