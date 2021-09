Le Real Madrid a perdu deux cadors en défense central cet été avec les départs successifs de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Pour y pallier seul David Alaba a rejoint les Madrilènes, bien trop peu pour un club de l’envergure du Real.

Le Real Madrid piste un défenseur central. Une nécessité afin de renforcer l’arrière garde madrilène suite aux départs de Raphaël Varane et Sergio Ramos. Selon Central Defense, Florentino Pérez et son équipe d’éclaireurs ont un œil sur Caglar Söyüncü. Un dossier complexe puisque Leicester ne souhaite pas s’en séparer. En fin de contrat en 2023, sa situation pourrait forcer les Foxes a cédé. Le Turc est l’un des joueurs les plus convoités par les cadors en Angleterre en raison de ses excellentes performances en Premier League. Les noms de Wesley Fofana, Jules Koundé et Matthijs De Ligt sont également des pistes ciblées par la direction madrilène.