Le point complet sur les rencontres disputées ce soir pour le compte de la 3e journée de la Ligue des champions.

Le Real Madrid a remporté sa « finale » (terme employé par Zinedine Zidane) face à l’Inter Milan sur le score de 3-2. Karim Benzema (25e), Sergio Ramos (33e) et Rodrygo Goes (80e) ont marqué pour les Merengue, contre des buts de Lautaro Martinez (35e) et Ivan Perisic (68e) pour les Nerazzurri. Le Real Madrid n’est pourtant que troisième de ce groupe derrière le Borrussia Moechengladbach qui a corrigé le Chakhtar Donetsk (0-6), et le club ukrainien qui s’était imposé à Madrid lors de la journée précédente (3-2). L’Inter est dernier de ce groupe.

Carton pour le Bayern Munich à Salzbourg (6-2) avec des buts de Robert Lewandowski (21e sp, 88e), Rasmus Kristensen (44e csc), Jérôme Boateng (79e), Leroy Sané (83e) et Lucas Hernandez (92e). Carton également pour Liverpool sur la pelouse de l’Atalanta Bergame (5-0) sur des buts de Diogo Jota (16e, 33e, 54e), Mohamed Salah (47e) et Sadio Mané (49e)

Groupe A :

Lokomotiv Moscou – Atlético Madrid : 1-1

RB Salzbourg – Bayern Munich : 2-6

Groupe B

Chakhtar Donetsk – Borussia Moechengladbach : 0-6

Real Madrid – Inter Milan : 3-2

Groupe C

FC Porto – Olympique de Marseille : 3-0 (voir le résumé de ce match)

Manchester City – Olympiakos : 3-0

Groupe D

FC Midtjylland – Ajax Amsterdam : 1-2

Atalanta Bergame – Liverpool : 0-5

Pariez sur ces matches (bonus jusqu’à 100 euros)