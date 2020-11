La Ligue des champions est trop grande pour l’OM version 2020. Troisième journée et troisième défaite, cinglante, sur la pelouse du FC Porto (3-0).

Ce match devait être celui du rachat pour l’Olympique de Marseille sur le terrain de Porto, un club que connaît par coeur André Villas-Boas, pour l’avoir entraîné il y a 10 ans. Oui mais, voilà, l’OM a encore perdu. Après le déplacement à l’Olympiakos (défaite 1-0) puis la réception de Manchester City au Vélodrome (défaite 3-0), Marseille s’est cette fois incliné 3-0 au Stade du Dragon.

Moussa Meraga a ouvert la marque dès la 4e minute. Puis Florian Thauvin a récolté le penalty de l’égalisation… que Dimitru Payet a manqué ! Nouveau penalty, pour Porto cette fois, et pas de problème pour Sergio Oliveira (28e, sp). Luis Diaz clôt la marque (69e).

Avec trois défaites en trois journées et aucun but marqué, l’OM est bon dernier du groupe C, dans lequel Manchester City a confirmé son statut de favori en écrasant l’Olympiakos (3-0). Même jouer la troisième place qualificative pour l’Europa League semble pour l’instant hors de portée des Phocéens.