Club le plus titré en Europe, le Real Madrid est déjà certain d’empocher plus de 50 millions d’euros avec cette nouvelle édition de la Ligue des champions.

Malgré la crise du Covid-19, la Ligue des champions fera encore office de mine d’or pour les clubs européens cette année. Comme l’explique le média espagnol Marca, la pression de la Super League a forcé l’UEFA a se montrer encore plus généreux pour cette nouvelle édition. Dès la phase de poules, les équipes engagées empocheront 2,8 millions d’euros pour chaque victoire et 930 000 euros pour chaque match nul.

La simple présence d’une équipe en phase de groupes lui assure déjà 15,64 millions d’euros de gains. Une place en huitième de finale vaut 9,6 millions, une place en quart de finale 10,6 millions, une place en demi-finale 12,5 millions et une place en finale 15,5 millions. Le vainqueur de la compétition recevra 4,5 millions d’euros supplémentaire faisant ainsi grimper sa cagnotte totale à 85,1 millions d’euros, soit plus que les 82,5 millions remportés par Chelsea l’an dernier.

En plus de ces sommes colossales s’ajoutent des bonus liés au marché des droits TV et au coefficient UEFA, une nouveautés qui a son importance. A ce petit jeu, l’UEFA va répartir 600,6 millions entre les clubs en fonction de leurs mérites sportifs des dernières saisons et de leur rang dans le classement de l’UEFA. Le Real Madrid, en tête de ce classement, va donc débuter la Ligue des champions avec 51,4 millions d’euros dans ses coffres. Le Bayern Munich va empocher 50,3 millions d’euros, soit légèrement plus que les 49,2 millions du FC Barcelone.