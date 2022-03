Lancé dans une course effrénée pour conquérir le cœur de Erling Braut Haaland, le Real Madrid est persuadé d’être plus séduisant que ne l’est le FC Barcelone mais craint, par dessus tout, l’attraction de Manchester City.

Plus ambitieux que jamais, le Real Madrid souhaite frapper un grand coup et faire du prochain mercato estival une véritable réussite. L’objectif des Madrilènes et de former un fantastique duo composé de Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Une nouvelle génération terrible déjà prête à faire tomber l’Europe à leur pied. Si le cas du Français, en fin de contrat en juin prochain, semble être presque acquis, la concurrence est rude en ce qui concerne le Norvégien. Une nouvelle écurie menacerait les plates-bandes du Real Madrid.

Selon les informations révélées par El Chiringuito, le Real Madrid tenterait d’accélérer dans le dossier Erling Braut Haaland. Les Merengues ne considère pas le FC Barcelone comme un véritable rival pour l’attaquant du Borussia Dortmund mais craint par dessus tout l’arrivée imminente de Manchester City. L’écurie britannique serait officiellement entrée en négociations avec l’entourage du joueur en bouleversant les différents rapports de force qui s’étaient constitués. Un chamboulement que redoutait Florentino Pérez. L’Espagnol serait particulièrement inquiet par l’attractivité des Citizens.