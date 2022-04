Auteur d’une superbe saison avec le Racing Club de Strasbourg, Julien Stéphan serait convoité par l’Olympique Lyonnais. Des rumeurs qu’il considère comme un manque de respect envers son écurie.

« Si l’intérêt de l’OL est réel ? Ce que je ne peux pas maîtriser, c’est ce que Lyon souhaite faire à l’avenir. Ça je ne le maîtrise absolument pas. Par contre, ce que je peux maîtriser et dire, c’est qu’à la lecture de cet article, j’ai été choqué que j’avais donné moi mon accord ou éventuellement une orientation positive pour ça. C’est faux. C’est manquer de respect au club de Strasbourg, c’est aussi manquer de respect à l’entraîneur qui est en place là-bas. Strasbourg c’est pas un paillasson sur lequel on peut piétiner comme ça. C’est un beau club, c’est un club qui m’a fait confiance en début de saison. Mon seul objectif et ma seule ambition d’ici la fin de saison par rapport à Lyon, c’est de les laisser derrière nous. Ce qui serait un exploit incroyable« , a fustigé Julien Stéphan au micro de Prime Video suite à des rumeurs confirmant l’intérêt des Gones pour le tacticien alsacien.