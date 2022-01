Le RC Lens s’est enfin imposé 1-0 face au Stade Rennais ce samedi soir dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Les Lensois retrouvent le chemin de la victoire devant 5 000 supporters.

RC Lens – Stade Rennais 1-0 : Les Sang et Or de Franck Haise ont trouvé la faille dans la défense bretonne par Wesley Saïd (89e). Avec 30 points, les Lensois grimpent à la sixième place provisoire et reviennent à une longueur du SRFC, quatrième. Les joueurs de Bruno Genesio concèdent une troisième défaite consécutive. Enfin, pour le Racing club de Lens qui se relance après six matchs sans succès.