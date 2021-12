Le milieu de terrain brésilien du Paris Saint-Germain, Rafinha, devrait être prêté pour la fin de la saison à la Real Sociedad. Le club basque va également prendre en charge une partie de son salaire, selon les informations d’El Diario Vasco

Rafinha est sur le point de s’engager avec le club basque. Le Brésilien a d’ailleurs passé et réussi sa visite médicale aujourd’hui au Pays Basque où il va s’engager avec la Real Sociedad en prêt pour six mois. Selon les informations, El Diario Vasco, le club de Liga paiera une partie du salaire du milieu de terrain brésilien, l’autre partie sera bien évidemment payé par le PSG. Le club de la capitale va donc pouvoir faire quelques économies en prêtant l’ancien du Barça qui n’a plus joué sous les couleurs parisiennes depuis le 15 octobre dernier. Rafinha devrait pouvoir effectuer son premier match sous ses nouvelles couleurs le 5 janvier prochain face à Leganes en Coupe d’Espagne.