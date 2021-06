Présent avec les Bleus pour l’Euro 2020, Raphaël Varane n’a pas géré les doutes concernant son avenir avant le début de la compétition. Le défenseur madrilène a, jusqu’alors, refusé toutes les offres de prolongation du Real Madrid. Le PSG fonce sur l’occasion.

A la recherche de liquidités expresses, le Real Madrid devrait se séparer cet été de Raphaël Varane, (28 ans). L’international français a refusé toutes les offres de prolongation faites par les dirigeants madrilènes. Une situation qui force la direction à réagir. Le contrat actuel de Raphaël Varane se termine dans un peu plus d’un an et le Real Madrid sait donc que c’est la dernière chance d’obtenir une belle somme de son protégé. L’ancien lensois serait estimé aux alentours des 65 millions d’euros.

Selon Foot Mercato, le PSG est entré en contact avec l’entourage du Français afin d’être fixé sur ses envies. Le taulier du Real plairait tout particulièrement aux dirigeants parisiens qui le verraient comme un taulier fiable dans tous les schémas défensives possibles. Dans ce dossier, le Paris Saint-Germain fait face à une rude concurrence. Manchester United et Chelsea sont à l’affût.