À l’issue du match nul, 3-3, contre le Racing Club de Strasbourg en ouverture de la 35e journée de Ligue 1, Neymar s’est confié au micro de PSG TV. Selon le Brésilien, le club de la capitale réalise une excellente saison malgré l’élimination prématurée en Ligue des Champions.

Si le Paris Saint-Germain a remporté le dixième titre de champion de france de son histoire, la saison du club de la capitale reste décevante. Les hommes de Mauricio Pochettino ont perdu le trophée des champions, ont été éliminés dès les huitièmes de finale de la Coupe de France mais aussi de la Ligue des Champions. Mauricio Pochettino n’aura pas réussi à créer un collectif malgré un effectif XXL.

Selon Neymar, le club de la capitale possède une grande équipe, qui a réalisé une belle saison malgré les différentes déceptions: « On est une grande équipe qui a fait une belle saison. Nous sommes contents d’être à la première place et d’avoir déjà gagné ce championnat… On doit continuer dans cette voie. » Cette saison, Neymar a joué seulement 26 matchs toutes compétitions confondues pour 11 buts et 6 passes decisives.