Le latéral gauche espagnol de 28 ans a signé un nouveau bail de quatre saisons supplémentaires.

Blessé de longue durée cette saison, Juan Bernat restait une des priorités de Leonardo. Après avoir bouclé la prolongation d’une saison d’Angel Di Maria, le directeur sportif a sécurisé pour quatre ans supplémentaires le latéral espagnol, dont l’actuel contrat arrivait à échéance en juin prochain.

« Je suis très heureux d’avoir pu prolonger mon contrat avec Paris, j’ai toujours dit que je me sentais bien ici. J’avais très envie de poursuivre l’aventure avec le club, c’est arrivé, et j’en suis très heureux. Pourquoi j’ai prolongé ? C’est un tout, c’est le club, c’est l’affection que me porte tout le monde ici, les supporters, mes coéquipiers… Il y a un très beau projet ici, dont je suis heureux de faire partie. Je crois que nous pouvons réaliser beaucoup de choses ensemble, c’est une des raisons pour lesquelles j’ai voulu continuer ici, et j’espère pouvoir jouer encore plusieurs années », a déclaré Juan Bernat après l’officialisation de cette prolongation.