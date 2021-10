Le Real Madrid s’immisce dans tous les dossiers du Paris Saint-Germain. Si les Madrilènes convoitent Kylian Mbappé qui sera libre de tout contrat en juin prochain, Florentino Pérez veut faire coup double avec Erling Braut Haaland.

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé a mis les choses au clair en affirmant de vive voix qu’il voyait son avenir loin, très loin du Paris Saint-Germain et plus précisément au Real Madrid. Un départ libre du joyau français de 22 ans se profile et Florentino Pérez se frotte les mains. Le dirigeant du Real Madrid souhaite tout miser sur une attaque de feu alors que des coups seront réaliser afin de renforcer l’assise défensive madrilène. Selon AS, le club espagnol souhaite jouer un bien mauvais tour au Paris Saint-Germain en chipant Kylian Mbappé tout en enrôlant Erling Braut Haaland qui aura une clause libératoire de 75M€ l’été prochain. Une somme loin effrayée la direction du Real Madrid qui veut faire coup double. Deux échecs potentiels pour le PSG qui perdrait la face sur la scène européenne.