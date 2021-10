Malgré ces bonnes performances de ce début de saison, le Real Madrid s’est énormément affaibli lors du dernier marché estival, surtout sur le plan défensif. Sergio Ramos et Raphaël Varane ont quitté le club. Pour y pallier, le Real Madrid veut faire deux belles opérations à coût zéro, Antonio Rudiger et Niklas Sule.

La priorité absolue du Real Madrid lors des prochaines périodes de transferts est de renforcer une assise défensive amputée de ses meilleurs membres, Sergio Ramos et Raphaël Varane mais aussi de Ferland Mendy et Dani Carvajal, tout deux régulièrement de séjour à l’infirmerie. Pour ce faire, le Real Madrid va tenter de réaliser des coups alors que l’attaque et le recrutement de Kylian Mbappé est la priorité du club madrilène. Le Real Madrid se tourne alors vers deux cadors en défense central, Antonio Rudiger (28 ans) et Niklas Sule (26 ans). Les deux allemands, titulaires en sélection allemande, au Bayern et à Chelsea, seront en fin de contrat en juin prochain. Une opportunité que le club madrilène ne veut pas manquer.