A l’aube d’une nouvelle confrontation détonante en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devra frapper fort pour s’imposer face au Real Madrid. Bernard Lama prévient, un véritable combat les attend.

Ce mardi 15 février sera l’occasion pour le Paris Saint-Germain de retrouver la Ligue des Champions avec des 8èmes de finale attendus. Face au Real Madrid, les Parisiens devront être à la hauteur de l’évènement et réaliser une performance exceptionnelle. Un niveau exigent qu’attend d’eux Bernard Lama. Le Français ne souhaite surtout pas assister à un énième fiasco parisien.

« J’espère que les joueurs et l’équipe seront au maximum de leur capacité pour ce match-là et qu’on verra un bon PSG. On connaît Carlo Ancelotti, on sait comment ça fonctionne avec lui. En face, il y a une vraie équipe, c’est moins clinquant qu’à une certaine époque mais bien plus pragmatique et efficace. Donc il y a gros danger et Paris ne doit hypothéquer ses chances dès le match aller. Il n’y a pas de marge là. A ce niveau de la compétition, tout le monde est très fort et ça se joue à très peu de détails« , a lancé Bernard Lama sur le plateau d’Eurosport.