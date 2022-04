Le Parisien rapporte aujourd’hui que le Paris Saint-Germain a vu 97,6% de ses abonnés actuels renouveler leur abonnement pour la saison prochaine, établissant ainsi un nouveau record pour le club.

La campagne de renouvellement a été lancée le mois dernier, dans un contexte de mécontentement et de protestations de la part de nombreux groupes de supporters, en particulier les ultras du Virage Auteuil, suite à la défaite en Ligue des Champions contre le Real Madrid et à une saison décevante dans l’ensemble. 1 500 des détenteurs d’abonnements de cette année n’ont pas décidé de rester pour la saison prochaine, et leurs places seront proposées à ceux qui sont sur la liste d’attente de 17 000 personnes. La plupart des places ont vu leur prix augmenter de 3 à 7%, sauf celles du Virage Auteuil. La tribune qui accueille les ultras du club verra les prix de la campagne rester à 490 €, comme depuis 2016. 7 000 autres places par match seront ensuite mises en vente individuellement.