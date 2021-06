Toujours à la recherche d’un nouveau joueur pour évolué au poste de latéral droit la saison prochaine, le Paris Saint-Germain apprécie le profil d’Achraf Hakimi (22 ans).

Toujours en quête de liquidités pour la saison prochaine, l’Inter Milan n’a plus le choix et va devoir se séparer de plusieurs joueurs lors du mercato estival. C’est notamment le cas d’Achraf Hakimi qui est sur le départ et son agent ne dira pas le contraire. Alejandro Camano s’est confié auprès de la « Radio Colonia » et précise que son poulain va quitter le club intériste dans quelques jours. L’international marocain est toujours dans le viseur des Blues de Chelsea, mais également les dirigeants du Paris Saint-Germain. Ces derniers ont même offert 60 millions d’euros, mais le club italien réclame près de 80 millions d’euros. Voir maintenant si le club anglais va également tenter sa chance dans ce dossier. Affaire à suivre…