Alors qu’il était annoncé encore court pour le Classico, Keylor Navas sera finalement bien présent dans le groupe parisien de ce week-end.

Revenu de sélection blessé aux adducteurs, le portier costaricien n’a plus disputé une rencontre sous la tunique parisienne depuis la victoire (3-0) du PSG sur les Girondins de Bordeaux lors de la 28e journée de Ligue 1. Et à en croire les dernières publications sur les séances d’entrainement du club parisien, Keylor Navas a bel et bien réintégré le groupe et a participé aux séances collectives. Le gardien devrait donc logiquement signer son retour dans le groupe parisien ce week-end, en marge du Classico de ce dimanche soir contre l’Olympique de Marseille.