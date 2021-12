La 16e journée de Ligue 1 disputée ce mercredi a donné lieu à de multiples surprises.

Le PSG est montré incapable de battre l’OGC Nice (0-0) mais reste solide leader, avec une confortable avance sur son nouveau dauphin, l’Olympique de Marseille, qui s’est imposé à Nantes (0-1). Lyon a été battu sur sa pelouse par Reims (1-2) et dégringole à la 10e place au classement. Rennes a également chuté à domicile face à Lille (1-2) et glisse à la 3e place. Voir également les résultats des matches de 19h marqués par les victoires de Monaco à Angers, le carton de Strasbourg face à Bordeaux et la nouvelle défaite de l’ASSE.

Le point sur le Top 5 du classement :