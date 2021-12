Le choc entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, a accouché d’une souris : un match nul et vierge (0-0).

Le PSG reste solide leader mais marque le pas dans le jeu, comme en attestent sa défaite à Manchester City en Ligue des champions et sa première mi-temps laborieuse à Saint-Etienne, dimanche. Nice, à l’inverse, confirme son bon début de saison. Les hommes de Christophe Galtier auraient même pu réaliser l’exploit au Parc des Princes si Dolberg n’avait pas manqué sa tête face au but laissé vide par Donnarumma. Lionel Messi n’a pas fêté son 7e Ballon d’Or d’un but ce soir. La question est désormais sur toutes les lèvres : incapable de rendre son équipe de superstars brillante dans le jeu, Mauricio Pochettino passera-t-il l’hiver ?