Tenu en échec sur la pelouse du Genoa ce soir, le Milan AC voit son rival l’Inter revenir à un petit point.

Le choc de la 12e journée de Serie A entre l’Inter Milan et le Napoli s’est soldé par une courte victoire des hommes d’Antonio Conte. Les Intéristes s’imposent 1 à 0 grâce à un penalty transformé par l’inarrêtable Romelu Lukaku (73′). Réduis à 10 sur l’action, les Napolitains ne vont pas réussir à égaliser. Au classement, l’Inter Milan en profite pour creuser un écart de trois points avec la Juve, tenue en échec par l’Atalanta plus tôt dans la soirée.

Ils reviennent également à un petit point du Milan AC, qui n’a pas réussi à s’imposer sur la pelouse du Genoa. Un doublé de Mattia Destro (47′, 60′) a permis aux locaux de mener au score, mais l’ancien Lyonnais Pierre Kalulu va permettre aux Milanais d’égaliser en fin de match (83′). Toujours invaincu en championnat, le Milan AC de Zlatan Ibrahimovic concède toutefois son deuxième nul consécutif.

Dans les autres matchs de la soirée, Bologne a arraché le nul sur la pelouse de Spezia (2-2). Score de parité également entre la Fiorentina et le Sassuolo de Maxime Lopez (1-1), ainsi qu’entre Parme et Cagliari (0-0). Enfin, la Sampdoria s’est imposée 2 à 1 sur la pelouse de l’Hellas Verone grâce à des buts signés Albin Ekdal (41′) et Valerio Verre (54′).