L’attaquant du LOSC Jonathan David a vidé son sac avant la rencontre de Ligue des Champions entre Lille et Chelsea. Pour L’Equipe, l’attaquant a abordé son début d’année pas toujours facile…

« Est-ce que je me sens isolé en pointe ? Parfois, oui. Sur les derniers matchs, notamment. J’en souffre un peu quand même. J’ai moins d’occasions pour marquer. On pourrait l’emporter 1-0 au lieu de faire 0-0. C’est une question d’association de profils. Hatem Ben Arfa aime jouer entre les lignes, redescendre, avoir la balle dans les pieds, porter le ballon… Burak Yilmaz, c’est encore différent. (…) Un attaquant a aussi besoin d’être servi, il ne peut pas tout faire tout seul. On a un peu des problèmes sur la dernière passe. En début de saison, on avait plus d’opportunités mais je suis sûr qu’on peut retrouver ça », a reconnu le Canadien.