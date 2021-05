Antonio Conte qui a remporté le championnat d’Italie a décidé de quitter son poste d’entraineur suite à un changement de politique du club. Romelu Lukaku est extrêmement touché par ce départ.

Onze ans après l’Inter Milan est de retour au sommet du football Italien grâce à Antonio Conte. Mais les dirigeants souhaite réaliser 100 millions d’euros d’économies, réduire de 20 % la masse salarial et fixe une enveloppe mercato comprise entre 80 et 100 millions d’euros. Antonio Conte ne souhaitant pas travailler dans ces conditions a décidé de quitter son poste d’entraineur pour le plus grand désespoir de Romelu Lukaku. L’attaquant Belge a exprimé sa tristesse dans un poste Instagram : « En 2014, nous avions discuté pour la première fois et nous entretenons ce lien depuis. Nous avons eu plusieurs occasions de travailler ensemble, mais Dieu seul sait pourquoi cela ne s’est jamais produit plus tôt. Vous êtes venu au bon moment et vous m’avez fondamentalement changé en tant que joueur. Vous m’avez rendu encore plus fort mentalement et plus important encore, nous avons gagné ensemble! Gagner est tout ce qui compte pour vous et je suis heureux de vous avoir eu comme entraîneur. Je garderai vos principes pour la suite de ma carrière (préparation physique, mentale et juste l’envie de gagner) c’était un plaisir de jouer pour vous! Merci pour tout ce que vous avez fait. Je vous dois beaucoup Antonio Conte. »

Les deux hommes s’apprécient puisqu’en janvier 2020, l’entraineur Italien a fait l’éloge de son attaquant : « J’ai entendu des gens dire que Lukaku était un âne. J’ai entendu toutes sortes de choses il n’y a pas si longtemps. C’est facile de dire du bien de Lukaku maintenant, mais si nous regardons en arrière il y a quelques semaines. J’ai toujours dit que Romelu était un diamant brut qui avait besoin de travail pour le lisser. C’est pareil pour Lautaro Martinez. Ces gars ont 26 et 22 ans, ils sont encore jeunes. Je voulais vraiment Romelu lorsque j’étais à Chelsea (2016-2018), même quand j’étais à la Juventus. Je le voulais, maintenant je peux travailler au polissage du diamant. »

Romelu Lukaku doit maintenant se concentrer sur l’Euro 2020 qu’il dispute avec la sélection Belge.