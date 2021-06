Récent champion de France avec le LOSC, Sven Botman est très courtisé sur le marché des transferts. Logique au vu des performances du Néerlandais qui a impressionné au côté de José Fonte. Malgré l’intérêt confirmé de plusieurs écuries européennes, le LOSC tiendra bon et ne vendra pas son roc.

A 21 ans, Sven Botman a crevé l’écran pour sa toute première saison en Ligue 1. Le Néerlandais, épaulé par un José Fonte toujours plus jeune, s’est révélé être un véritable taulier cette saison permettant une assise défensive digne d’un champion de France. Titulaire indiscutable, l’ancien de l’Ajax a disputé 47 rencontres sous les couleurs du LOSC, un exercice 20-21 tout simplement monstrueux pour le roc nordiste. Loin d’être un secret, Sven Botman s’est ainsi révélé au grand public mais aussi et surtout aux grandes écuries. Le défenseur est courtisé en Premier League mais aussi et surtout en Serie A où l’Atalanta fait de lui sa priorité.

Néanmoins, selon les informations de l’Equipe, le LOSC ne lâchera pas son joyau. Les Dogues souhaiteraient même faire de lui le leader de la défense central lilloise, (quid de José Fonte ?). Un discours logique et concordant avec celui de Sven Botman, qui a récemment déclaré vouloir rester au club l’année prochaine.