Qualifié pour la Ligue des Champions après avoir arraché le titre au Paris Saint-Germain la saison dernière, le LOSC déçoit semaine après semaine sur la scène européenne. Une série noire de mauvais résultats qui fait disjoncter Daniel Riolo. Le chroniqueur ne veut plus voir les Dogues en Europe.

« Lille, c’est toujours pareil en Ligue des Champions. C’est inoffensif et on s’ennuie. Je suis fâché avec les Lillois en Europe, et ce, depuis leur dernier match contre l’Ajax l’année dernière en Europa League. En plus, leur stade n’est même pas plein pour la deuxième fois de suite en Ligue des Champions. Ce n’est pas un club fait pour la Ligue des Champions et il faut la laisser aux autres parce que cela en devient fatiguant. Même les supporters commencent à ressentir cette fatigue. Il faut qu’ils laissent leur place et qu’ils aillent jouer l’Europa League« , a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot à la suite de la rencontre opposant le LOSC au FC Séville.