Le président du LOSC Olivier Letang dément une offre du PSG pour son milieu de terrain Renato Sanches (24 ans).

C’est le dossier chaud de la semaine du Paris Saint-Germain ! Le milieu de terrain du LOSC Renato Sanches serait actuellement dans la capitale pour discuter avec les dirigeants parisiens d’après les informations de Foot Mercato. Interrogé par la presse sur son milieu de terrain portugais, Olivier Letang a éclaircit la situation, “Aujourd’hui, on n’a aucun contact avec le PSG. On a vu des rumeurs sur des offres, mais on n’en a reçu aucune du PSG. D’autres clubs sont intéressés, notamment un beau club européen, qui nous a fait des offres. Voilà la situation ! “, explique le président du LOSC. Le club de capitale devrait certainement faire une offre pour le Renato Sanches dans les prochains jours, affaire à suivre…