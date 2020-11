Hier soir Marcus Thuram a vécu un moment particulier en fêtant sa toute première sélection avec l’Equipe de France. Si ses performances en club avec le Borussia Mönchengladbach lui ont permit d’atteindre ce niveau-là, sa carrière aurait pu être bien différente.

Aujourd’hui en Allemagne, l’attaquant tricolore pourrait porter un maillot français si son père n’était pas intervenu. Président actuel de l’EA Guingamp, Bertrand Desplat a lâché une petite bombe et explique que Marcus Thuram aurait pu rejoindre l’OM mais son père y était opposé.

« Quand il a voulu quitter le club, l’OM lui offrait des conditions légèrement meilleures que celles proposées par Mönchengladbach, mais Lilian (Thuram) a pensé et on l’a rejoint derrière car il avait extrêmement bien argumenté la chose. Pour lui, le projet allemand était plus intéressant pour son fils et que Mönchengladbach et la Bundesliga étaient une formidable passerelle vers le très haut niveau. La suite lui a donné raison« . A expliqué le patron du club breton dans « 20 minutes », lui qui a vendu l’attaquant de 23 ans contre 9 millions d’euros. Après cet échec, l’OM s’est tournée vers Dario Benedetto.