Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid (dimanche 16h15) lors de la dixième journée de Liga. Pour cette rencontres les deux entraineurs auront leur groupe au complet.

Karim Benzema (Real Madrid) et Jordi Alba ( FC Barcelone) seront bien là. Pour cette affiche de la dixième journée de Liga, Carlo Ancelotti et Ronald Koeman pourront aligner la meilleure équipe possible. Du côté du FC Barcelone, les absences de Pedri, Ousmane Dembélé et Ronald Araujo étaient attendues. Côté Real Madrid, Gareth Bale, Luka Jovic, Dani Ceballos et Isco sont tous indisponibles à cause de pépins physiques.