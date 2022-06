Alors qu’elle l’épinglait pour sa gestion du football féminin et en particulier en termes de gestion du développement de la première division féminin, en février dernier, Hgerberg a eu une réponse du président de la FFF, Noël Le Graët.

Dans une interview accordée au JDD, Le Graët s’est défendu en assurant que « les Bleues attirent du monde. Le nombre de licenciées continue de progresser (210 000).» L’homme fort du football français a ensuite évoqué les partenaires économiques. « L’intérêt des sponsors est de plus en plus fort : dans tous les contrats on ajoute des lignes pour les filles. »

Pour autant, le président de la FFF a admis que « le championnat, oui, c’est difficile. La fréquentation des stades reste faible. »