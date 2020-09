Recruté par Liverpool il y a quelques heures, Thiago Alcantara a livré ses premières impressions.

Le milieu espagnol est même nostalgique et raconte ses expériences passés dans l’antre des Reds de Liverpool.

“C’est ma troisième fois ici. La première fois que je suis venu ici, j’avais cinq ou six ans, je pense. Mon père (Mazinho) a joué contre Liverpool avec Celta. Je pense que c’était, à l’époque, la Coupe UEFA. Ma deuxième fois, c’était un match nul ici. Nous n’avions pas prévu de défendre autant parce que nous détestions défendre sur tout un match, mais ils étaient plus forts que nous et nous avions dû nous adapter. (…) Je n’ai jamais été fan de plusieurs (équipes), j’étais juste fan de football. Mais j’ai été surpris par les gens ici, comment ils vivent le football et ce fut vraiment un choc pour moi.” Agé de 29 ans, il a signé pour quatre saisons.