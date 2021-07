Un nouveau départ pourrait être enregistré par le LOSC après le tricolore Mike Maignan. Comme pressenti, Zeki Celik devrait quitter le club, le FC Séville tient le bon bout.

Véritable cadre de la défense lilloise cette saison, le Turc Zeki Çelik pourrait quitter le club nordiste cet été. Selon les informations de Pedro Almeida, le FC Séville serait en négociations avancées avec le LOSC et le latéral turc alors que trois écuries de Premier League étaient déjà sur le coup. Le club andalou devance désormais ses concurrents et part favori pour s’adjuger les services du titulaire lillois. Une opération de 15 millions d’euros est évoquée. Un contrat de 2,5M€ par an jusqu’en 2025 attendrait le compatriote de Burak Yilmaz en Espagne.