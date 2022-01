Déçu par les performances de la Juventus Turin, Matthijs De Ligt veut faire ses valises pour rejoindre un grand d’Europe. Une situation dont souhaite profiter le FC Barcelone qui, en coulisses, prépare un plan pour le recruter.

Recruté pour 85 millions d’euros il y a déjà deux ans en provenance de l’Ajax Amsterdam, Matthijs De Ligt est en proie aux doutes. Titulaire indiscutable à la Juventus Turin, Mattijs De Ligt devient petit à petit le patron de la défense turinoise. Pourtant, son influence sur le terrain tarde à prendre de l’ampleur comparé à celle qu’ont des anciens comme Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci qui vampirisent l’effectif turinois. A 22 ans, le Néerlandais est impatient et ne compte pas s’éterniser dans un club en déclin, ce qu’est devenu la Vieille Dame depuis plusieurs saisons. Les Bianconeri ne sont désormais même plus capable de se battre pour le titre en Serie A. Une désillusion pour l’ancien de l’Ajax Amsterdam qui souhaite rebondir dans un club de plus grande envergure.

Alors que Mino Raiola, son agent, a récemment ouvert la porte à un départ. Plusieurs écuries européennes tentent de s’engouffrer dans cette faille dont le FC Barcelone. Bien qu’en difficultés financières, le club catalan sait pertinemment qu’il n’aura pas deux fois cette chance d’arracher Matthijs De Ligt de sa prison turinoise. Selon les informations de Sport, le Barça réfléchirait sérieusement à conclure cette opération et est d’ores et déjà en train d’échafauder en plan qui pourrait permettre de l’enrôler. Mais pour un tel recrutement, le club catalan doit d’abord vendre, c’est une obligation.