Ça va faire du bien au porte monnaie ! Le FC Barcelone a officialiser un nouvel accord, celui avec Spotify, qui devrait lui rapporter 57,5 M€ fixes plus 2,5 M€ de bonus par an.

«Le FC Barcelone officialise l’accord de partenariat entre le FC Barcelone et Spotify, par lequel la plateforme audio deviendra le partenaire principal du Club. Spotify apparaîtra sur le devant des maillots des équipes masculines et féminines à partir de la saison 2022/23 et pour les quatre prochaines saisons. La plateforme de streaming audio sponsorisera également les maillots d’entraînement à partir de la saison 2022/23 pour les trois prochaines saisons», est-il écrit dans un communiqué.

Pour rappel, ce contrat à long terme prévoit aussi le naming du Camp Nou, qui s’appellera le Spotify Camp Nou, dès juillet 2022.