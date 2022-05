Toujours lié au FC Barcelone depuis son départ en 2017, Neymar ne serait plus le bienvenue à Paris. Un retour éventuel en Catalogne que Xavi Hernandez n’exclut pas.

Le centième but de Neymar à Paris pourrait être son dernier. Auteur d’une nouvelle saison moyenne avec 13 buts et 8 passes décisives à son actif en 28 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Neymar ne portera peut-être plus les couleurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le Qatar ne voudrait plus de lui et serait prêt à résilier son contrat. S’il est difficile d’imaginer un club capable de le récupérer, le Brésilien a toujours été lié au FC Barcelone. Depuis son arrivée à Paris, l’ombre du Barça plane sur son avenir et un retour est une réelle éventualité que n’exclut pas Xavi Hernandez.

« Neymar si Paris ouvre la porte ? On n’en a pas parlé. Nous voulons d’abord renforcer nos postes prioritaires et ensuite on verra.

Neymar a un contrat au PSG, je vois ça comme difficile… ce sont des joueurs qui ne sont pas les nôtres », a lancé Xavi Hernandez en conférence de presse.