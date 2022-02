Etincelant sur les pelouses de Liga sous les couleurs du Betis, Nabil Fékir est de retour sur les tablettes des plus grandes écuries européennes. Le FC Barcelone rêve de l’acquérir mais devra débourser 100M€ pour tenter de l’attirer dans ses filets.

A 28 ans, Nabil Fékir semble retrouver la stature qui avait été la sienne à l’Olympique Lyonnais lorsqu’il avait convaincu Didier Deschamps de l’intégrer aux Bleus. Performant en Andalousie avec 9 buts et 7 passes décisives en 30 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Français fait frémir les plus grandes écuries européennes. En Liga, plusieurs clubs scrutent ses prestations. Le FC Barcelone a clairement affiché son intérêt et serait prêt à débourser un montant pharamineux pour se l’accaparer. Une somme qui ne serait pourtant pas suffisante pour satisfaire les exigence des dirigeants du Betis.

« Nabil Fékir a une clause libératoire de 100 millions d’euros et sur ce point nous ne négocierons pas. L’intérêt de Barcelone ? Je ne m’inquiète pas, si vous intéressait les plus grands clubs en Europe, cela signifie que son niveau est très élevé et que c’est un véritable plus pour notre effectif« , a lancé le directeur sportif du Betis dans une interview accordée à AS.