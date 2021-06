Alors que la tendance est un départ depuis plusieurs semaines, Samuel Umtiti pourrait finalement être conservé par le FC Barcelone. Le club catalan croit en lui mais veut le prêter une saison pour qu’il puisse retrouver le niveau qui était le sien.

A 27 ans, Samuel Umtiti croit encore en ses chances et donne tout pour revenir au niveau et retrouver la place qui était la sienne dans la défense barcelonaise. Le Barça croit aussi en lui mais a d’autres plans. Selon l’Equipe, le FC Barcelone souhaiterait prêter son international français afin qu’il puisse retrouver un rythme et rejouer une saison complète. Cela lui permettrait alors de revenir au club en forme et de, pourquoi pas, reprendre sa place dans la défense central catalane. Un bilan sera fait à son retour de prêt à un an de la fin de son contrat.

Cette nouvelle politique des dirigeants barcelonais pourrait être une aubaine pour Pablo Longoria qui chercher à renforcer son secteur défensif. Dans ce cas, un prêt pourrait être une belle option.