Alors qu’il enchaîne les blessures depuis la Coupe du monde 2018, Samuel Umtiti ne devrait pas être conservé par le FC Barcelone. Alors qu’il cherche un nouveau club, l’international tricolore pourrait rebondir en France.

Alors qu’il n’arrive pas à retrouver son meilleur niveau, Samuel Umtiti ne connait que le banc à Barcelone. Celui-ci ne devrait pas être conserver par le club catalan.

Depuis, les rumeurs se multiplient et nombreux sont les médias espagnols qui envoient Big Sam à Marseille. Selon Mundo Deportivo et Radio Catalunya, Pablo Longoria entretiendrait de très bonnes relations avec Mateu Alemany, le directeur du football au sein du club culé. D’après ces deux médias, les discussions autour d’un prêt et d’une prise en charge d’une grosse partie du salaire d’Umtiti par l’OM avancent bien. Affaire à suivre.