Comme vous le savez, Amazon va diffuser la Ligue 1 dès la saison à venir. Malgré tout, le groupe américain n’a pas réussi à acheter l’intégralité et deux affiches par week-end seront finalement à retrouver sur Canal+ ou BeIn Sports.

Problème ! Aujourd’hui selon « l’Equipe », ces dernières ne veulent pas régler leur échéances à la LFP pour la diffusion des deux rencontres. Les chaînes ne comptent pas payer et ains respecter leur accord, ce qui pourrait une fois de plus, mettre la LFP et le football français dans la panade. Personne ne souhaite payer la première échéance qui arrive le 5 août prochain et deux affiches du championnat pourraient donc se retrouver sans le moindre diffuseur. Au total, c’est 332M€ qui doivent être réglé par saison pour ces deux rencontres. En cas de refus, la LFP les attaquera en justice immédiatement. Après son histoire avec MediaPro, la LFP pourrait maintenant se mettre à dos son diffuseur historique. Ça va mal dans le foot français.