Marquée notamment par la grande première de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain, la semaine du 4 au 8 janvier a été riche en émotions. Mais ces 7 derniers jours ont également apporté leur lot de déclarations. Alors comme ça, pêle-mêle, le coup de gueule de Doc Rivers à propos des scènes de chaos au Capitole, la bombe lâchée par Sergio Ramos concernant son avenir et le découpage en règle d’Antonio Cassano à propos de Paulo Dybala.

On y est, c’est la fin d’une nouvelle semaine riche en actu sportive. Aujourd’hui, on fait un point sur les phrases choc des 7 derniers jours écoulés, et donc des 3 infos à ne surtout pas manquer.

Numéro un : Suite aux graves incidents de Washington, de nombreuses personnalités de la NBA se sont insurgées contre la différence de traitement des policiers face aux manifestants. Parmi elles, le coach des 76ers, Doc Rivers, a fait entendre sa voix.

#NBA



📰Suite aux graves incidents de #Washington , de nombreuses personnalités NBA se sont insurgés contre la différence de traitement des policiers face aux manifestants.



C'est notamment le cas de Doc Rivers, le coach des #76ers

Numéro deux : Sergio Ramos a littéralement enflammé l’Europe du foot avec sa déclaration choc. Le défenseur du Real a lâché à son président qu’il avait été approché par le PSG et que le club de la capitale avait pour ambition de monter un projet avec lui et Lionel Messi. Alors, réalité ou intox ?

🗣️"La proposition que vous m'avez faite, je ne l'accepterai pas. […] Au PSG, ils m'ont dit qu'ils feraient une équipe avec moi et avec Messi." El Chiringuito



Possible transfert au #PSG ou encore un coup de pression pour une augmentation salariale ?



#REALMADRID #Ramos #Messi

Numéro trois : Le truculent Antonio Cassano a agité l’Italie en se montrant sans pitié à l’égard de Paulo Dybala. Pour l’Italien, l’attaquant de la Juventus n’a pas l’étoffe d’un champion.