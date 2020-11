Aujourd’hui au club de Boavista au Portugal pour y terminer sa carrière, Adil Rami rend un bel hommage à Kylian Mbappé.

Interviewé par le « Parisien », l’ancien marseillais donne quelques conseils à Kylian Mbappé.

« J’ai adoré ce mec. Un petit qui se comporte avec respect sans dépasser les limites. Quand il est arrivé, plein de gens se demandaient s’il était hautain. Et on a vu un jeune super, qui se met évidemment des barrières mais qui est bien entouré. Kylian a été pour moi un vrai coup de cœur. Quant à devenir leader, c’est trop tôt. Qu’il profite de sa jeunesse. Il n’a que 21 ans. Leader, c’est chiant aussi car il faut créer les liens et faire attention à tout le monde. Qu’il se concentre sur son immense talent pour l’instant ». Explique le champion du monde 2018 qui a partagé ce titre suprême avec Kylian Mbappé.