Jérôme Rothen a fait un bilan des premiers mois de Lionel Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain.

« Oui, il a quatre premiers mois compliqués, après il n’a pas beaucoup joué non plus. En Ligue 1, c’est que 11 matches, donc c’est quasiment la moitié des matches allers. N’empêche que oui, il y a une déception en Ligue 1 parce qu’on attendait que Messi soit beaucoup plus décisif. Mais quand on s’appelle Lionel Messi, on s’attend à mieux et surtout en terme de but en Ligue 1. Il faut être patient et ça montre aussi qu’il y a un temps d’adaptation, même quand tu t’appelles Leo Messi et que t’es le meilleur joueur de la planète foot voire de toutes générations confondues. N’empêche que l’adaptation, elle peut être plus ou moins compliquée et longue. » A confié le consultant dans son émission « Rothen s’enflamme. »