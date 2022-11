Le défi sera de taille, mais le PSG n’a pas hérité d’un tirage impossible selon Mathieu Bodmer.

Si beaucoup de spécialistes font grise mine après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce n’est pas le cas de Mathieu Bodmer. Au micro de RMC, l’ancien Parisien a expliqué pourquoi le Bayern Munich n’est pas le pire tirage pour les hommes de Galtier.

« Je ne suis pas sûr que ça soit le pire tirage. Parce que le Bayern c’est une équipe qui joue, c’est une équipe qui va donner des espaces. On sait que le PSG adore jouer comme ça en transition et en attaque rapide. Surtout cette année avec des joueurs qui courent un peu plus que la saison dernière. (…) Pour moi, c’est plus compliqué de jouer le Real Madrid ou Manchester City que le Bayern qui va ouvrir le jeu, qui joue tout le temps pour attaquer. Madrid c’est une super machine aussi. (…) Le Bayern te laisse beaucoup et prend des buts. C’est leur jeu qui est fait comme ça. »