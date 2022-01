‘Bild’ a révélé les intentions de l’équipe bavaroise à l’égard de celui qui vient d’être sacré ‘The Best’. Le Bayern songerait, compte tenu de son âge, de le renouveler à la baisse ou, dans le cas contraire, de tenter de le vendre à un autre club.



Surprise en Allemagne avec la dernière publication du ‘Bild’ concernant Robert Lewandowski . Le Polonais, certainement à l’apogée de sa carrière, a été couronné ce lundi ‘The Best’ après sa spectaculaire année dernière. Cependant, les performances spectaculaires qu’il offre depuis quelques années, et qui n’ont pas diminué avec l’âge, ne lui garantissent pas de continuer dans un avenir proche au Bayern Munich.

Toujours selon Bild, l’équipe bavaroise prépare une offre de renouvellement à la baisse pour l’attaquant et, si Lewandowski ne la voit pas d’un bon œil, elle tentera de le transférer l’été prochain pour éviter qu’il ne parte gratuitement en 2023. L’attaquant a 33 ans et normalement, le Bayern ne propose que des renouvellements de contrat d’une année pour les joueurs de plus de 30 ans. Dans le cas de Lewandowski, Kahn pourrait faire une exception et récompenser sa régularité avec un nouveau contrat de deux ans.

Si Lewandowski décide de ne signer qu’un an, jusqu’en 2024, il conservera les conditions actuelles. Dans le cas contraire, pour signer un contrat jusqu’en 2025, il devra baisser son salaire . Et si aucune de ces hypothèses ne se produit, le Bayern ne tremblera pas lorsqu’il s’agira d’essayer de vendre le vétéran attaquant. Depuis son arrivée en 2014, Lewandowski a joué 356 matchs officiels pour le Bayern, avec un bilan offensif de 328 buts et 55 passes décisives.