Pour renforcer son effectif la saison prochaine, Julian Nagelsmann pourrait faire des folies en s’offrant Saúl Niguez (26 ans).

D’après les informations de Marca, le Bayern Munich serait sur le point de finaliser le transfert de Saúl Niguez. Homme fort de l’Atlético Madrid depuis déjà plusieurs années, l’Espagnol aura eu moins de temps de jeu cette saison à cause de l’explosion de Marcos Llorente. Le champion d’Espagne serait même prêt à laisser filer son joueur cet été pour renflouer ses caisses. Et ce transfert vers le Bayern semble l’occasion idéale car la presse espagnole évoque un transfert à hauteur de 80 millions d’euros, qui ferait de Saúl le joueur le plus cher de l’histoire du club allemand à égalité avec un autre ancien Madrilène, Lucas Hernandez.

Toujours selon Marca, Diego Simeone a déjà pensé au futur successeur de Saúl. Il s’agirait de l’Argentin Rodrigo de Paul, auteur d’une excellente saison avec l’Udinese.