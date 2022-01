La première recrue issue du partenariat entre le Bayern Munich et le Wuhan Towns FC est là.

Ce jeudi le Bayern Munich a officialisé l’arrivée du gardien de but chinois Liu Shaoziyang. Un transfert qui résulte du partenariat entre les Bavarois et le Wuhan Three Towns FC. Le jeune homme de 18 ans a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2025.

« C’est un grand honneur que l’un des plus grands clubs du monde s’intéresse à moi. Le Bayern a beaucoup de fans en Chine et je suis incroyablement fier et heureux », a déclaré celui qui mesure 1,90 mètre.

