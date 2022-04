A 12 sur le terrain pendant quelques seconde ce week-end, le Bayern Munich a été visé par une plainte de Fribourg.

Ce lundi, le club de Fribourg a pris la décision de porter réclamation après l’erreur du Bayern Munich, qui a joué à 12 contre 11 pendant une vingtaine de secondes samedi en Bundesliga. Si le coach fribourgeois, Christian Streich, avait pris position pour ne pas rejouer le match, son club en a décidé autrement en faisant appel auprès de la Fédération allemande.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club a justifié cette décision, prise après « une intense réflexion ». Pour les Rouge et Noir, il s’agit « créer la possibilité pour un tribunal d’évaluer et de répondre aux questions qui se sont posées avec cette erreur du Bayern Munich, en matière du droit de sport » et de « protéger les droits d’autres clubs qui pourraient se retrouver dans des situations comparables dans le futur ». Reste à savoir désormais quelle sera le jugement de la Fédération.