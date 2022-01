Les prochaines périodes de transferts seront décisives pour le Bayern Munich alors que plusieurs départs importants sont pressentis. Les futurs de Kingsley Coman et de Robert Lewandowski sont incertains. Pour y pallier, le club allemand songe à dégainer pour Erling Haaland.

Peu habitué aux recrutements de grande envergure, le Bayern Munich s’apprête à vivre des prochaines périodes de transferts mouvementées. Plusieurs cadres tels que Benjamin Pavard, Kingsley Coman et Robert Lewandowski seraient sur le départ. En fin de contrat en juin 2023, le dernier nommé serait très indécis concernant son avenir. A 33 ans, il souhaiterait quitter la Bavière pour se lancer dans un ultime et dernier défi. L’Allemagne n’est pas prête pour ce tremblement de terre. Le Bayern Munich envisagerait de remplacer Robert Lewandowski par Erling Braut Haaland.

En effet, selon les informations de la presse allemande et de SportBild, le Bayern Munich envisagerait de se séparer de Robert Lewandowski. A 33 ans, le Polonais est plus proche de la retraite que de l’éclosion et pouvoir rentabiliser son départ, à un an de la fin de son contrat serait une superbe rentrée d’argent. En s’en débarrassant, le club bavarois aimerait récupérer 60 millions d’euros qu’il pourrait réinvestir pour l’avenir. Pour le remplacer, l’écurie allemande veut tout miser sur Erling Braut Haaland. Une option plus que séduisante alors que le Norvégien semble être le successeur désigné du buteur polonais. Toujours très apprécié par Mino Raiola, le Bayern Munich pourrait être vue comme un point de chute très intéressant pour le clan Haaland.