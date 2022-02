L’Atletico Madrid s’est imposé face à Getafe (4-3), samedi soir, pour le compte de la 24e journée de Liga.

Les Colchoneros relèvent la tête après leur défaite contre Barcelone (4-2) face aux Azulones, qui restaient sur trois match sans défaite. Luis Suarez a ouvert la marque sur penalty dès la 9e minute. Puis Correa (20e) et Cunha (27e) ont fait le break. Mais Getafe a égalisé en l’espace de 12 minutes : but de Mayoral, puis deux penalties transformés par Unal (37e, 42e). Tout est à refaire… mais l’Atlético marque à nouveau avant la pause par Correa (45+4e), et clôt la marque en toute fin de rencontre par Hermoso (89e).

Au classement, l’Atlético Madrid repasse provisoirement à la 4e place, devant le FC Barcelone qui dispute dimanche soir le derby sur la pelouse de l’Espanyol (21h).