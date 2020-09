L’heure n’est plus aux politesses. Selon Cadena Ser, le FC Barcelone a préparé un dépôt de plainte, dans le cas où Lionel Messi s’engage avec un autre club.

Le débat juridique concerne la validité ou non du contrat de l’Argentin avec le club catalan. A-t-il été résilié dans les délais et dans les formes ? Si tel n’es pas le cas, il es toujours en vigueur et assorti d’une clause libératoire de 700 millions d’euros… à la charge du joueur. C’est donc bien Lionel Messi que le club va attaquer. Ce joueur qu’il a tant aimé…